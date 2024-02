Mogo Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren. Er ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Mogo-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 61, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 49,2 beträgt. Auch hier ist Mogo weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Mogo.

Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Mogo zeigt die Analyse der Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Für Mogo beträgt das aktuelle KGV 13, im Vergleich zu einem Durchschnittswert von 129 für vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Mogo damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Mogo von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Analyse der diversen Kommentare und Wortmeldungen zeigt eine überwiegend positive Anleger-Stimmung, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Die Anleger-Stimmung erzeugt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.