Moens Bank AS Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Mons Bank-Aktie wird aufgrund verschiedener Analysemethoden als "Neutral" bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 205,29 DKK liegt, während der aktuelle Kurs bei 211 DKK liegt, was einer Abweichung von +2,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 206 DKK nahe am aktuellen Kurs (+2,43 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Mons Bank. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Mons Bank jedoch nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge in den letzten Tagen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Mons Bank-Aktie. Sowohl der RSI7 (47,62) als auch der RSI25 (48,28) führen zu dieser Einschätzung.

Insgesamt wird die Mons Bank-Aktie daher auf verschiedenen Ebenen als "Neutral" eingestuft.