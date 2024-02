Moelis Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Im Laufe der letzten zwölf Monate erhielt Moelis & insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wurde. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie ebenfalls als "Neutral", basierend auf den vorliegenden Studien des letzten Monats. Die Kursprognose für das Wertpapier beträgt 56 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 0,52 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" empfohlen.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Moelis & ist ein wichtiger Stimmungsindikator und zeigt derzeit mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Moelis &-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage eine positive Abweichung von +18,89 Prozent aufweist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen eine geringfügige Abweichung von nur +1,02 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine deutlich verbesserte Stimmung für Moelis & in den letzten Wochen. Die gestiegene Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.