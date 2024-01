Moelis Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Moelis & liegt bei 69,66, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 44,47 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Vergleich mit anderen Unternehmen aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat Moelis & in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +5,33 Prozent erzielt, da die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei 19,59 Prozent lag. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 10,67 Prozent verzeichnete, liegt Moelis & mit einer Performance von 24,92 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Moelis &. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Moelis &-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.