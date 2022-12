Möglicher Durchbruch bei der Diagnose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen für Europa und die Europäische Union

Singapur (ots/PRNewswire) -Neuome Peptides Pte. Ltd., ein in Singapur ansässiges Unternehmen, hat eine Testentwicklungsplattform eingerichtet, die auf maschinellem Lernen und neuartigen, patentierten Algorithmen zur quantifizierbaren Erkennung von Biomarkern basiert.Das Unternehmen hat erfolgreich spezifische Peptide entwickelt, die sich an bereits etablierte, nachgewiesene Biomarker für Herz-Kreislauf-Erkrankungen binden, und entwickelt derzeit effektive Diagnosetests. Die Verwendung von kleinen Peptiden, die mit Goldnanopartikeln konjugiert sind, ermöglicht ein Gleichgewicht zwischen hoher Spezifität und Empfindlichkeit und liefert hochpräzise und schnelle Ergebnisse.Nach Angaben des European Heart Network führen Herz-Kreislauf-Erkrankungen jedes Jahr zu 3,9 Millionen Todesfällen in Europa und zu mehr als 1,8 Millionen Todesfällen in der Europäischen Union.Das Produkt TruHeart™ ermöglicht patientennahe Labordiagnostik zur Diagnose des akuten Koronarsyndroms, die innerhalb von 3 bis 5 Minuten messbare Ergebnisse liefern kann. Dies erfolgt mithilfe Blutentnahme am Finger auf die wichtigen Biomarker, Troponine I und T und Myoglobin (eventuell erweitert auf D-Dimer und natriuretisches Peptid Typ B ). Es befindet sich in fortgeschrittenen Stadien der Forschung und Entwicklung und wird in klinischen Studien weltweit erprobt. Das Produkt wird bei der FDA zur Zulassung eingereicht und danach auf den Markt gebracht.Dieses Produkt könnte einen Wendepunkt markieren. Es ermöglicht Patienten, diese potenziell tödliche Krankheit bequem und frühzeitig zu Hause zu erkennen und quantifizierbare Ergebnisse zu erzielen, ohne dass dafür ein Labor benötigt wird. Auf diese Weise werden die Patienten effizienter dazu angehalten, einen Arzt aufzusuchen; Patienten mit bestehenden Herzproblemen können zudem ihren gesundheitlichen Zustand regelmäßig zu Hause überwachen. Im Vergleich zum üblichen Angebot der Branche wird es außergewöhnlich preisgünstig sein ; die peptidbeschichteten Kartuschen werden nur ~ 2 USD kosten, während das quantitative elektronische Lesegerät ~ 80 USD kosten wird. Dies steht im Gegensatz zu bestehenden Geräten zu patientennaher Labordiagnostik, die auch quantitative Ergebnisse für kardiale Biomarker liefern. Sie kosten jedoch pro Gerät bis zu 4.500 USD, die Kartuschen zwischen 18 und 37 USD.Zum wissenschaftlichen Beirat des Unternehmens gehören führende Persönlichkeiten auf diesem Gebiet wie Padmashri Balram Bhargava, ehemaliger Generaldirektor des Indian Council of Medical Research (ICMR). Das Unternehmen hat klinische Studien in fünf Krankenhäusern in Indien (darunter das renommierte NarayanaHrudayalaya) geplant und ist dabei, einen großen Standort in den USA und fünf Standorte in Europa aufzubauen. Auch die Gespräche mit A*Star und dem Nationalen Herzzentrum Singapur sind weit fortgeschritten. Dies ist nur eines von vielen potenziellen Produkten, die durch die patentierte Methode des Peptid-Designs ermöglicht werden. Die unmittelbaren Produkte in Vorbereitung umfassen Tests unter anderem für Prostata- und Darmkrebs, Dengue-Fieber und Malaria.Informationen zu Neuome PeptidesDas Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, mit einem Peptid-basierten Ansatz die Diagnostikbranche mit erschwinglichen Geräten zu revolutionieren und zu demokratisieren. Sie können in einem Bruchteil der Zeit und zu viel geringeren Kosten Ergebnisse in Laborqualität liefern. Gemäß seinem Motto „Konvergenz der Wissenschaften" integriert das Unternehmen Elemente aus Biowissenschaften, Nanotechnologie, Elektronik und KI/maschinellem Lernen in seine Produkte. Das Unternehmen ist sich der Kostenineffizienz bestehender Diagnoselösungen bewusst. Daher hat es sich zur Aufgabe gemacht, genaue, effiziente und erschwingliche Diagnoselösungen für die weltweit vorherrschenden Gesundheitsprobleme zu entwickeln.Erfahren Sie mehr über TruHeart™: https://neuomepeptides.com/truheart/Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1968350/TruHeart_04.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1968342/NeuomePeptides_newLogo__1_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/moglicher-durchbruch-bei-der-diagnose-von-herz-kreislauf-erkrankungen-fur-europa-und-die-europaische-union-301705497.htmlPressekontakt:media@neuomedx.comOriginal-Content von: Neuome Peptides Pte. Ltd., übermittelt durch news aktuell