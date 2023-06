Möglicher Anstieg von +51,83%: LEG Immobilien mit Kursziel von 78,74 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

Die Aktie von LEG Immobilien hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend gezeigt und schloss gestern mit einem Minus von lediglich -0,65%. Damit liegt das aktuelle Gesamtergebnis bei +2,29% für eine vollständige Handelswoche. Analysten sind der Meinung, dass die Aktie zurzeit unterbewertet ist und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +51,83%, was einem Kursziel von 78,74 EUR entspricht.

• LEG Immobilien erlitt am 29.06.2023 ein Minus von -0,65%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 78,74 EUR

• Die optimistische Einschätzung wird durch ein Guru-Rating bestätigt

Zwar teilen nicht alle Experten diese Ansicht angesichts des jüngsten positiven Trends; jedoch halten sieben Analysten die Aktie für einen starken Kauf und weitere acht als “Kauf”. Sechs Experten bewerten das Papier...