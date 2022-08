Möchten Sie mit Elon Musk arbeiten? Das sagten über 55 % der Twitter-Follower von Benzinga

Finanztrends Video zu Twitter



mehr >

Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk ist beruflich ein strenger, anspruchsvoller und disziplinierter Mensch - einer, der von seinen Mitarbeitern erwartet, dass sie unternehmerisch sind, so die Meinung eines ehemaligen Mitarbeiters in einem Podcast. Nachdem Benzinga’s Geschichte im Podcast geteilt wurde, haben wir eine enge Umfrage unter unseren Twitter-Followern durchgeführt und sie gefragt, ob sie mit Musk zusammenarbeiten würden, wenn… Hier weiterlesen