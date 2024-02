Modus Therapeutics Holding AB-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Modus Therapeutics zeigen sich in den letzten Monaten als neutral. Die Diskussionsintensität im Netz ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen und bestätigt somit die neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich also ein neutraler Wert für Modus Therapeutics.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen ebenfalls neutral. Die Analyse diverser Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung ebenfalls als neutral eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Modus Therapeutics zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Ausprägung von 85,19, was als "Schlecht" bewertet wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 61,34, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Modus Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,12 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,84 SEK weicht um -13,21 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und führt somit zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Insgesamt erhält die Modus Therapeutics-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.