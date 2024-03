Modus Therapeutics Holding AB Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Modus Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,01 SEK verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 1,13 SEK lag, was einer Abweichung von -43,78 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,73 SEK unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -34,68 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Modus Therapeutics in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, wodurch auch in diesem Aspekt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie resultiert.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Diskussionen über das Unternehmen Modus Therapeutics, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Modus Therapeutics als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 79,63, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 79,32 aufweist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.