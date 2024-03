Modus Therapeutics Holding AB Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Modus Therapeutics-Aktie liegt aktuell bei 79, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Modus Therapeutics.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion der Modus Therapeutics-Aktie festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Modus Therapeutics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,05 SEK lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag war hingegen bei 1,29 SEK, was einer Abweichung von -37,07 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 1,84 SEK eine Abweichung von -29,89 Prozent auf, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den sozialen Medien wurde Modus Therapeutics in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.