Modular Medical ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Aktie von Modular Medical bei 47,76, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung des Signals als "Neutral" angesehen. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch -verkauft ist. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Modular Medical in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Modular Medical wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Modular Medical wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwogen die positiven Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Modular Medical derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1,27 USD, womit der Kurs der Aktie (1,88 USD) um +48,03 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 1,47 USD entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +27,89 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Modular Medical-Analyse vom 11.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Modular Medical jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Modular Medical-Analyse.

Modular Medical: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...