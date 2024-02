Modular Medical Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die technische Analyse der Modular Medical-Aktie zeigt verschiedene Bewertungen aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +38,89 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +2,34 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit 11 Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Modular Medical. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen für Modular Medical eine mittlere Diskussionsintensität und eine Veränderung zum Positiven. Dies führt zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds der vergangenen Monate.

Der Relative Strength-Index ordnet der Modular Medical-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung zu, mit einem Wert für den RSI7 von 40,18 und einem Wert für den RSI25 von 51,21. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.