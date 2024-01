Modular Medical Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Internet spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des öffentlichen Interesses an Aktien. Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, was neue Einschätzungen für Aktien generiert. Bei Modular Medical wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, weshalb das Signal als "neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Modular Medical liegt der 7-Tage-RSI bei 50,94 Punkten, was auf ein "neutral" Rating hindeutet. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 37,89 Punkten. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "neutral" Rating.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Modular Medical in den sozialen Medien überwiegend positiv waren, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Modular Medical mit 1,79 USD derzeit +26,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung von "gut", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +42,06 Prozent liegt.

Insgesamt wird die Aktie von Modular Medical sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch die technische Analyse als neutral bis gut eingestuft.