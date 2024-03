Modiv Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Modiv Inc":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für Modiv Industrial Inc liegt der RSI bei 66,46, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 56,78 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Modiv Industrial Inc gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Dies basiert auf den Diskussionen in den sozialen Medien, die keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen zeigten. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, wodurch die Bewertung "Schlecht" lautet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Modiv Industrial Inc diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Modiv Industrial Inc mit 14,35 USD nun -1,31 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +5,44 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für Modiv Industrial Inc basierend auf mehreren Analysemethoden.