ModivCare Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Das Sentiment und der Buzz um Modivcare zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das Unternehmen. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Modivcare diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Modivcare überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Für den 25-Tage-RSI erhält das Unternehmen jedoch eine "Neutral"-Bewertung. In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analysten eine positive Einschätzung für Modivcare abgegeben, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 131,5 USD, was einer potenziellen Steigerung um 164,11 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Modivcare-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

