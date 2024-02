ModivCare Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Analystenmeinung zur Modivcare-Aktie ist insgesamt positiv. Von insgesamt 2 Bewertungen ist keine negativ, und es gibt keine neutralen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 131,5 USD, was einem Potenzial von 164,11 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 49,79 USD liegt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls ein positives Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Modivcare-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 42,11 USD, was 18,24 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs von 49,79 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (41,81 USD) ist positiv, da der aktuelle Schlusskurs 19,09 Prozent darüber liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Modivcare liegt bei 20,13, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 35, was als neutral betrachtet wird.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien diskutiert wird, zeigt gemischte Signale. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, waren die Kommentare in den letzten Tagen mehrheitlich negativ. Die Redaktion ist daher der Ansicht, dass die Anlegerstimmung als neutral bewertet werden kann.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Modivcare-Aktie aus den verschiedenen Analysen.