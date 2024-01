Modine Manufacturing Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "ALLIANCE GLOBAL":

Das Wertpapier von Modine Manufacturing hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wird. Diese setzt sich aus 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Modine Manufacturing. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 37,33 USD, was ein Abwärtspotenzial von -40,71 Prozent ergibt, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 62,97 USD. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Modine Manufacturing somit eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Modine Manufacturing mit einer Rendite von 192,88 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 182 Prozent. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -2,29 Prozent in den letzten 12 Monaten. Modine Manufacturing liegt auch hier mit 195,16 Prozent deutlich darüber und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Modine Manufacturing als neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 30,26, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 25,28 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators wird daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität für Modine Manufacturing gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

