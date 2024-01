Modine Manufacturing Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Modine Manufacturing wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet. Die erhöhte Aktivität deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Modine Manufacturing in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Anleger-Stimmung für Modine Manufacturing war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Modine Manufacturing bei 38,42 USD liegt und die Aktie selbst einen Kurs von 59,14 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +53,93 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 50,83 USD, was einen Abstand von +16,35 Prozent und somit eine Gesamtnote "Gut" ergibt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 37,33 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung von -36,87 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Modine Manufacturing-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung.