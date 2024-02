Modine Manufacturing Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der US-amerikanische Hersteller Modine Manufacturing hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt drei Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", mit drei positiven und keiner negativen Meinung. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten in Bezug auf Modine Manufacturing im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 40 USD zeigt ein Abwärtspotenzial von -48,8 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Modine Manufacturing-Aktie als positiv bewertet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was auf einen Aufwärtstrend hindeutet. Die Aktie wird daher sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Modine Manufacturing war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen verschlechtert, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Modine Manufacturing. Dennoch gab es eine positive Stimmungsänderung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Insgesamt erhält Modine Manufacturing gemäß den Analystenbewertungen, der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Buzz eine "Neutral"-Bewertung.