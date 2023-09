Modi empfängt Biden - Kritik an eingeschränktem Zugang für Presse

NEU DELHI (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden ist am Vorabend des G20-Gipfels in Neu Delhi mit dem indischen Premierminister Narendra Modi zusammenkommen. Biden traf am Freitagabend (Ortszeit) in der Residenz des Regierungschefs ein, wie die mitreisende Presse berichtete. Kurz zuvor war Biden in der indischen Hauptstadt gelandet. Dort will er am Wochenende am Gipfel führender Industrie- und Schwellenländer teilnehmen. Vorab hatte es seitens der US-Presse große Kritik an dem Treffen mit Modi gegeben, weil der Zugang für die Medien stark eingeschränkt wurde.

Das Weiße Haus hatte versucht, die Journalistinnen und Journalisten zu beschwichtigen. "Dies ist kein typischer bilateraler Besuch in Indien, bei dem die Treffen im Büro des Premierministers stattfinden und es ein richtiges Programm gibt", sagte Bidens Berater Jake Sullivan vor dem Treffen. Modi sei der Gastgeber des G20, der eine "beträchtliche Anzahl von Staatsoberhäuptern in seinem Haus" empfange. Er lege daher die Regeln für den Ablauf fest, so Sullivan.

Modi war im Juni mit viel Pomp von Biden als Staatsgast im Weißen Haus empfangen worden. Damals fand auch eine gemeinsame Pressekonferenz statt, für Modi sehr ungewöhnlich - dieser stellt sich nur selten den Fragen von Journalisten. Bidens Regierung versucht offensiv, Indien als wichtigen Akteur im Indopazifik und auf der internationalen Bühne stärker an sich zu binden. Ziel ist es, dem Machtstreben Chinas in der Region etwas entgegenzusetzen. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte am Freitagmorgen bei einer Pressekonferenz gesagt, dass Indien das Land sei, das sie während ihrer Amtszeit bisher am häufigsten besucht habe.