Modernste Forschung zum Darmmikrobiom: NOSTERs neueste Lösungen für die umfassende Analyse von Metaboliten und Mikrobiota auf Basis von Darmbakterien

Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) -Das japanische Unternehmen Noster Inc., ein führender Anbieter von Mikrobiom-Analysedienstleistungen für den Darm, ist stolz darauf, bahnbrechende Aktualisierungen in seiner Forschung zu innovativen, auf Darmbakterien basierenden Metabolit- und Mikrobiota-Analysedienstleistungen vorzustellen. Diese Fortschritte haben weitreichende Auswirkungen auf die Erforschung der menschlichen Gesundheit und von Krankheiten wie Diabetes, die Entwicklung von Nahrungsergänzungsmitteln und innovativen funktionellen Lebensmitteln.Analytik-Website von Nosterhttps://www.noster.inc/services/Der Ansatz der Mikrobiomanalyse von Noster bewertet gleichzeitig die Zusammensetzung der Darmbakterien und ihr Metabolitenprofil durch eine Verschmelzung von Metagenomik und Metabolomik.Bei der Metagenomik werden die genetischen Informationen der Darmmikrobiota analysiert, während sich die Metabolomik mit den Eigenschaften der vom Darmmikrobiom produzierten Stoffwechselprodukte befasst. Durch die Integration dieser Methoden kann Noster sowohl die Funktion des Darmmikrobioms als auch den Gesundheitszustand des Wirts beurteilen.Die Metabolomanalyse von Noster konzentriert sich auf die Fettsäuremetaboliten, die von der Darmmikrobiota beim Abbau von Ballaststoffen und Fettsäuren gebildet werden. Dazu gehören kurzkettige Fettsäuren und charakteristische, von mehrfach ungesättigten Fettsäuren abgeleitete Metaboliten wie HYA (10-Hydroxy-cis-12-octadecensäure) und KetoA (10-oxo-cis-12-Octadecensäure).Fettsäuremetaboliten dienen nicht nur als Energiequelle für die Darmmikrobiota, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle beim Schutz der Darmschleimhaut des Wirts, bei der Regulierung des Immunsystems, der Steuerung des Fettstoffwechsels und der Synthese von Neurotransmittern.Der Metabolom-Analyseservice von Noster nutzt eine gezielte Analysetechnologie und weist 45 Arten von mehrfach ungesättigten Fettsäuremetaboliten, die von Darmbakterien produziert werden, in biologischen Proben quantitativ und umfassend nach. Dabei werden Kot-, Blut- und Speichelproben von gesunden japanischen Personen analysiert, was zu einer geschützten Datenbank der von den Darmbakterien produzierten Stoffwechselprodukte führt. Diese Datenbank hilft bei der Identifizierung von Metaboliten, die bei der Behandlung menschlicher Krankheiten wirksam sind, indem Patientenproben verglichen werden.Zusätzlich zur Metabolomanalyse bietet Noster einen Service zur Analyse der Darmmikrobiota an, bei dem die 16S rRNA-Gene von Bakterien mittels PCR amplifiziert und mittels Next-Generation-Sequenzierung analysiert werden. Dies ermöglicht eine umfassende Bewertung der Art und Verteilung der Bakterien in einer bestimmten Probe.Die Dienstleistungen von Noster finden in verschiedenen Bereichen Anwendung, darunter die Aufklärung von Stoffwechselmechanismen durch das Darmmikrobiom, die Entdeckung neuer Biomarker und therapeutischer Ziele, das Verständnis der Rolle des Darmmikrobioms bei der Entstehung von Krankheiten und die Erforschung neuer Funktionen von Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln.Informationen zu Noster Inc.Angetrieben von der Vision, „das Leben und das Darmmikrobiom zu verbinden", will Noster zu wissenschaftlichen Durchbrüchen im Bereich des Mikrobioms beitragen, um die menschliche Gesundheit weltweit zu verbessern.Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.noster.inc/servicesKontakt:Nanami Akatsuka (Frau)Internationale BeziehungenTel: +81 (0) 75-921-530335-3 Minamibiraki, Kamiueno-cho,Muko-shi, Kyoto, 617-0006, JapanE-Mail: contact@noster.incFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2304078/Figure.jpg