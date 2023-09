Modernas Quartalsbilanz: Erwarteter Umsatzrückgang und Gewinnverlust, aber langfristige Gewinnchancen

Modernas Quartalsbilanz wird in 57 Tagen veröffentlicht. Analysten prognostizieren einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal sowie einen Gewinnverlust. Die Aktie könnte daher auf Jahressicht ebenfalls an Wert verlieren. Trotzdem haben sich die Kurse in den letzten 30 Tagen leicht erholt.

Analysten erwarten langfristig jedoch positive Entwicklungen und prognostizieren, dass der Aktienkurs in einem Jahr bei 168,39 Euro stehen könnte. Das würde bedeuten, dass Aktionäre mit einem Gewinn von mehr als 60 Prozent rechnen können.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es kurzfristig möglicherweise Widerstände geben könnte, die den Kurs beeinflussen könnten.

Allerdings sollten Anleger diese Informationen nur als Orientierungshilfe betrachten und ihre eigenen Recherchen anstellen, bevor sie eine...