Moderna: Das wahre Kursziel und die Einschätzungen der Analysten

Die Aktie von Moderna zeigt in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -5,17%. Gestern fiel der Kurs um weitere -1,36%, was am Markt für eine pessimistische Stimmung sorgt.

Das mittelfristige Kursziel für Moderna liegt bei 190,44 EUR. Wenn sich diese Prognose bewahrheitet, eröffnet dies ein Potenzial von +86,74% gegenüber dem aktuellen Stand.

Derzeit empfehlen sieben Bankanalysten einen Kauf der Aktie. Weitere fünf Experten halten die Aktie ebenfalls für kaufenswert. Acht Analysten geben das Rating “halten” und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,73 unverändert.

Eine positive Bewertung wiegt schwerer als die skeptischen Meinungen und lässt darauf schließen, dass Moderna weiterhin gute Chancen bietet.