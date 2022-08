Moderna und BioNTech: Die große Hoffnung!

Sicher vorhersehen lässt sich zwar nicht, was in Sachen Corona noch auf uns zukommt. Die meisten Experten sind sich aber einig darüber, dass eine akute Gefahr einer neuen Infektiosnwelle im Herbst besteht. Im schlimmsten Fall könnten dann auch die Intensivstationen wieder an den Rande der Belastung getrieben werden. Zwar gibt es mittlerweile Impfungen in rauen Mengen. Die stammen jedoch noch… Hier weiterlesen