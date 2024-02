Moderna, tut es schon wieder!

Die langfristige Meinung von Analysten über die Moderna-Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Die Bewertungen liegen bei 3 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht. Es gab keine Updates von Analysten in Bezug auf Moderna im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 137,55 USD, was einer potenziellen Performance von 55,65 Prozent entspricht, da der derzeitige Kurs bei 88,37 USD liegt. Basierend auf dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Moderna ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Moderna-Aktie von ihrem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, um -8,19 Prozent abweicht, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Bezogen auf die letzten 200 Tage liegt die Abweichung zum GD200 bei -15,25 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Moderna liegt bei 71,31, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, weist mit 66,05 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Moderna-Aktie erhält insgesamt eine positive Einschätzung von Analysten und Anlegern, während die technische Analyse jedoch auf eine negative Entwicklung hinweist. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.