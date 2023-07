Moderna: Potenzial für 186,93 EUR

Aktuell wird die Aktie von Moderna von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das wahre Kursziel liegt bei 186,93 EUR – ein Pluspotenzial von +72,48%.

• Am 17.07.2023 legte der Kurs um +0,27% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,73

Gestern konnte Moderna an der Börse einen geringfügigen Anstieg von +0,27% verbuchen. Summiert man die Ergebnisse aus fünf Handelstagen auf eine Woche ergibt sich allerdings ein Minuswert in Höhe von -0,37%. Derzeit scheint der Markt also eher neutral gestimmt.

Ob dies den Erwartungen der Bankanalysten entspricht? Die Stimmung ist jedenfalls positiv.

Das mittelfristige Kursziel für Moderna lautet 186,93 EUR und wird im Durchschnitt aller Bankanalysten so eingeschätzt. Somit bietet sich Investoren aktuell eine Wertsteigerungschance in Höhe von +72,48%. Einige Analysten teilen diese...