Moderna: Kursziel von 188,64 EUR ist in Sicht

Die Moderna-Aktie hat in letzter Zeit ein negatives Momentum am Finanzmarkt verzeichnet und gestern einen Rückgang von -0,49% aufgezeigt. Insgesamt gab es eine negative Kursentwicklung in den letzten fünf Handelstagen mit einem Verlust von -1,74%. Trotzdem sehen Analysten das Potenzial der Aktie.

• Am 07.06.2023 fiel die Moderna-Aktie um -0,49%

• Das Kursziel liegt bei 188,64 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,82

Das mittelfristige Kursziel für Moderna liegt laut Bankanalysten aktuell bei 188,64 EUR. Wenn sich ihre Meinung bewahrheitet, könnte dies ein großes Investitionspotenzial mit einer Steigerung von +59,86% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese optimistische Einschätzung aufgrund der jüngsten negativen Entwicklung.

Insgesamt haben sieben Analysten die Aktie als starken Kauf empfohlen und...