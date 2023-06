Moderna: Kursziel von 185,33 EUR - Potenzial von +70,36%

Moderna hat gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -1,64% hingelegt. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen einen Trend in Richtung eines niedrigeren Aktienkurses mit einem Minus von 7,95%. Es scheint also als ob sich der Markt momentan in einer pessimistischen Stimmung befindet.

Allerdings haben Bankanalysten eine andere Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 185,33 EUR und würde ein Potential von +70,36% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Tage.

Momentan empfehlen sieben Analysten den Kauf der Moderna-Aktie und weitere fünf sehen sie als optimistische Investition an. Neun Experten haben keine klare Empfehlung abgegeben während lediglich ein einziger Analyst dazu rät die Aktie zu...