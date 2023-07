Moderna: Kursziel von 179,28 EUR in Aussicht

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie des Biopharma-Unternehmens Moderna einen leichten Rückgang um -0,03%. In der vergangenen Woche fiel sie um -2,38%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Analysten sind jedoch optimistischer eingestellt und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial bei 179,28 EUR. Dies würde einem Anstieg von +65,39% gegenüber dem aktuellen Preis entsprechen.

Von insgesamt 21 Analysten empfehlen 13 den Kauf der Aktie oder sogar einen starken Kauf. Weitere fünf Experten bewerten sie positiv mit “halten”. Lediglich einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,95 und unterstreicht das positive Bild.