Moderna: Kursziel bei 199,80 EUR - Analysten sehen großes Potenzial

Am gestrigen Tag hat die Aktie von Moderna am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -2,31% hingelegt. Insgesamt beträgt das Minus in den vergangenen fünf Handelstagen sogar -2,28%. Die Marktstimmung scheint derzeit pessimistisch zu sein.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie aktuell nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 199,80 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft, könnte sich für Investoren ein Potenzial in Höhe von +67,65% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung aufgrund der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Momentan empfehlen sechs Analysten einen Kauf der Aktie von Moderna und fünf weitere bewerten sie als aussichtsreich (“Kauf”). Acht Experten geben das Rating “halten” ab und nur einer sieht die Aktie als Verkauf an. Damit sind über die Hälfte (52,38%) der...