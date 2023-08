Moderna: Kursziel bei 167,88 EUR

Die Moderna-Aktie ist laut Analysten unterbewertet und bietet daher ein Kurspotenzial von +58,95%. Das aktuelle Kursziel für die Aktie beträgt 167,88 EUR.

• Am 29.08.2023 legte der Finanzmarkt eine Entwicklung von +0,30% hin

• Die Stimmung ist optimistisch: 6 Analysten empfehlen einen Kauf

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,57

Am vergangenen Handelstag stieg der Moderna-Kurs um +0,30%, was zu einer Gesamtentwicklung von -1,12% in den letzten fünf Handelstagen führte und somit auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Dennoch sind Bankanalysten mittelfristig positiv gestimmt und sehen das Kursziel bei 167,88 EUR. Von insgesamt 22 Experten geben sechs ein “starker Kauf”-Rating ab und vier empfehlen die Aktie als “Kauf”. Eine neutrale Bewertung (“halten”) vergeben elf Experten. Lediglich ein Experte erachtet es als...