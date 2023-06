Moderna: Kurspotenzial von fast 58%

Die Aktie des Pharmaunternehmens Moderna hat gestern am Finanzmarkt kaum Veränderungen verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen war ein leichter Abwärtstrend zu beobachten, in dieser Woche betrug die Veränderung -0,01%. Die Marktstimmung ist aktuell neutral.

Allerdings sind Analysten anderer Meinung und sehen großes Potenzial für Investoren. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 184,58 EUR, was einem Anstieg um fast 58% entspricht. Während sieben Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen, bewerten fünf weitere sie als optimistisch aber nicht euphorisch kaufenswert. Neun Analysten halten das Papier für eine neutrale Investitionsmöglichkeit und lediglich einer rät zum Verkauf.

Insgesamt betrachtet bleibt das Guru-Rating mit 3,82 unverändert positiv eingestuft.