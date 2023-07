Moderna: Kurspotenzial von +66,00% auf 188,63 EUR

Am gestrigen Tag legte die Aktie des Pharmaunternehmens Moderna eine positive Entwicklung am Finanzmarkt hin und verbuchte ein Plus von +1,33%. Damit sehen sich Anleger nach einer vollständigen Handelswoche mit einem insgesamt positiven Trend konfrontiert.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Moderna-Aktie liegt bei 188,63 EUR. Sollten sie recht behalten, eröffnet das den Investoren ein vielversprechendes Potenzial in Höhe von +66,00%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten Kursentwicklung.

7 Analysten sprechen eine klare Kaufempfehlung aus und weitere 5 zeigen sich optimistisch mit dem Rating “Kauf”. Eine neutrale Haltung vergeben 8 Experten mit der Bewertung “halten”. Dem gegenüber stehen lediglich noch 1 Analyst(en), welche(r) einen Verkauf empfiehlt....