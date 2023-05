Moderna: Kurspotenzial von +60,90% auf 200,78 EUR laut Analysten

Moderna hat gestern eine beeindruckende Performance am Finanzmarkt hingelegt und in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +3,52% erzielt. Die Stimmung ist derzeit relativ optimistisch und es wird erwartet, dass das Unternehmen Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +60,90% bietet.

Das mittelfristige Kursziel für Moderna liegt bei 200,78 EUR und die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Von insgesamt 22 Analysten empfehlen sechs einen starken Kauf und weitere sechs bewerten sie als Kauf. Neun Experten sehen sie neutral (“halten”), während nur einer die Aktie als “Verkauf” einstuft. Somit sind immerhin 52,38% aller Analysteneinschätzungen zumindest noch optimistisch.

Zu...