Moderna: Bankanalysten sehen großes Kurspotenzial von +88,59% - Kursziel liegt bei 190,44 EUR

Am gestrigen Handelstag notierte die Aktie von Moderna an der Börse mit einem Plus von +1,21%. Die Summe der vergangenen fünf Handelstage ergibt hingegen einen Verlust von -5,42%. Es scheint also eine pessimistische Stimmung am Markt zu herrschen.

Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung. Das mittelfristige Kursziel für Moderna beträgt durchschnittlich 190,44 EUR und somit ein Potenzial von +88,59%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung gefolgt.

7 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie. Weitere 5 bewerten sie als “Kauf”, aber ohne Euphorie. 8 Experten vergeben das Rating “halten” und lediglich ein einziger Analyst sieht die Notwendigkeit zum Verkauf. Ein weiterer Experte würde sogar zum sofortigen Verkauf raten.

Das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,73. Insgesamt ist damit mehr als die Hälfte...