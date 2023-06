Moderna: Analysten sehen großes Potenzial mit Kursziel von 185,14 EUR

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie von Moderna um +0,59% an und erreichte somit eine Summe von +0,04% in den letzten fünf Handelstagen. Der Markt scheint derzeit relativ neutral gegenüber dem Unternehmen zu sein.

Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel für Moderna bei 185,14 EUR liegt – was einem Potenzial von +66,68% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Insgesamt haben sieben Analysten die Aktie als starken Kauf eingestuft, während fünf weitere die Bewertung “Kauf” vergeben haben. Neun Experten halten sie für “halten”, doch immerhin ein Analytiker bewertet das Unternehmen mit “Verkauf”. Das positive Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,82.

Trotz dieser gemischten Einschätzungen sind über die Hälfte aller Analysten...