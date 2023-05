Moderna: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 199,80 EUR als Kursziel

Am gestrigen Handelstag musste die Aktie von Moderna an der Börse einen Verlust von -2,20% hinnehmen. Über die vergangenen fünf Handelstage betrachtet ergibt sich ein Minus von -2,17%, was auf eine eher pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Allerdings sind Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel von 199,80 EUR liegt. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, könnten Investoren aktuell ein Kurspotenzial in Höhe von +67,46% erschließen.

6 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie. Weitere 5 Experten sehen ebenfalls ein mögliches starkes Wachstumspotential und stufen sie mit “Kauf” ein. Andere 9 Experten vergeben das Rating “halten”, während nur 1 Experte den Anteil des Unternehmens als “Verkauf” bewertet.

Das Guru-Rating für Moderna bleibt unverändert...