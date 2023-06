Moderna: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 185,33 EUR

Am gestrigen Tag hat die Moderna-Aktie einen weiteren Rückgang von -1,64% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Verlust von insgesamt -7,95%. Die Stimmung am Markt ist derzeit pessimistisch.

Doch einige Bankanalysten sind anderer Meinung und glauben an ein großes Kurspotenzial für Moderna. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 185,33 EUR, was einem Potenzial von +70,36% entspricht. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Während sieben Analysten die Aktie als starken Kauf bewerten und weitere fünf das Rating “Kauf” vergeben haben, beurteilen neun Experten die Aktie als “halten”. Nur einer empfiehlt einen Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,82 unverändert. Der Anteil der Analysten mit einer optimistischen...