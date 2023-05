Moderna: Analysten sehen Kurspotenzial

Moderna hat gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,94% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen summierte sich das Ergebnis jedoch auf -7,49%, was pessimistisch wirkt.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 188,33 EUR hat. Damit bietet Moderna Investoren ein erhebliches Potenzial in Höhe von +58,42%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen sieben Analysten einen Kauf der Aktie von Moderna. Fünf weitere bewerten das Unternehmen als optimistisch und neutral halten sich neun Fachleute. Nur einer schätzt es als Verkaufswert ein.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,82 Punkten.

