Moderna: Aktueller Kurs bei 118,52 EUR - Bankanalysten sehen eine Kurssteigerung um +68,29%

Am gestrigen Tag verzeichnete Moderna an der Börse einen Rückschlag von -0,43%, was in Bezug auf die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zu einer negativen Bilanz von -6,82% führt. Trotzdem sind Analysten nach wie vor überzeugt davon, dass die Aktie momentan unterbewertet ist.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Moderna bei 184,52 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +68,29%. Von insgesamt 22 analysierten Bewertungen empfehlen sieben Experten den kauf der Aktie und weitere fünf prognostizieren ein positives Wachstum. Neun Analysten raten dazu die Aktie zu halten und nur einer schlägt den Verkauf vor.

Aufgrund dieser Prognose wird auch das Guru-Rating mit einem Wert von 3,82 als positiv bewertet.