Moderna: Aktuell nicht richtig bewertet - Kursziel von 169,20 EUR

Die Finanzanalysten sind sich einig: Die Aktie von Moderna wird momentan nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel der Firma ist um +67,96% höher als der aktuelle Preis.

• Moderna klettern am 11.09.2023 um +0,38%

• Das Kursziel für die Aktien liegt bei 169,20 EUR

• Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,57 unverändert

Am gestrigen Tag erfuhr Moderna an den Börsen eine Steigerung im Wert von +0,38%. Über fünf Handelstage betrachtet (also über eine ganze Woche) zeigt das Unternehmen jedoch einen Rückgang in Höhe von -1,20%. Derzeit herrscht somit pessimistische Stimmung auf dem Markt.

Obwohl die Analysten der Bankhäuser diese Entwicklung eventuell vorhergesehen hatten – jedenfalls scheint die Meinung dazu eindeutig zu sein.

Momentan beläuft sich das Kursziel für Moderna auf 169,20 EUR.

Laut Durchschnittsberechnungen aller...