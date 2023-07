Moderna Aktienkurs im Abwärtstrend: Prognosen und Quartalszahlen im Fokus

Im Gegenteil, der Kurs befindet sich weiterhin im Abwärtstrend und hat in den letzten Wochen sogar weiter an Wert verloren. Die aktuelle Situation spiegelt sich auch in den technischen Indikatoren wider, die auf eine negative Kursentwicklung hindeuten.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich präsentieren und ob Moderna die Erwartungen der Analysten erfüllen kann. Aktionäre sollten jedoch bedenken, dass es sich hierbei um Prognosen handelt und diese nicht immer eintreten müssen. Eine genaue Analyse des Unternehmens sowie des Marktumfelds ist daher unerlässlich.

Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Artikel keine Anlageempfehlungen enthält. Es handelt sich lediglich um eine Information über die bevorstehenden Quartalszahlen von Moderna und eine Einschätzung der aktuellen Situation auf dem...