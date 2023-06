Moderna: Aktie unterbewertet - Kursziel 188,76 EUR

Die Moderna-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 188,76 EUR und damit um +54,69% über dem aktuellen Wert.

• Moderna verzeichnete am 05.06.2023 eine Veränderung von -0,01%

• Bankanalysten sehen das Kurspotenzial bei +54,69%

• Guru-Rating bleibt mit 3,82 unverändert

Gestern lag die Kursentwicklung von Moderna an der Börse bei -0,01%. In den letzten fünf Handelstagen hat sich ein positiver Trend abgezeichnet und es konnte ein Plus von +1,25% erzielt werden. Der Markt scheint daher eher optimistisch gestimmt zu sein.

Das aktuelle Kursziel für Moderna beträgt laut durchschnittlicher Einschätzung von Bankanalysten 188,76 EUR. Sollte diese Prognose eintreten, ergibt sich ein Potential von +54,69% für Investoren. Es gibt jedoch auch Stimmen innerhalb des Expertengremiums...