Moderna Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders negativ über Moderna diskutiert. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an 11 Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse. Aufgrund dieser Stimmungslage wird der Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung gegeben. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Fokus standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Moderna mit 110,38 USD aktuell 11,69 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +9,69 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Gut" bewertet.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was auf ein gesteigertes Interesse am Unternehmen hinweist. Auf dieser Stufe erhält Moderna daher insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der 7-Tage-RSI von Moderna liegt derzeit bei 18,49 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 33,83, was auf Neutralität hinweist und somit eine abweichende "Neutral"-Einstufung erhält. Somit erhält Moderna insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.