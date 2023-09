Moderna-Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel von 169,80 EUR

Die Moderna-Aktie hat in der vergangenen Handelswoche an Wert verloren. Gestern fiel sie um weitere 0,16%. Die Stimmung am Markt ist pessimistisch und so liegt das wahre Potenzial der Aktie nach Meinung von Bankanalysten bei einem mittelfristigen Kursziel von 169,80 EUR – ein Anstieg um +75,56% gegenüber dem aktuellen Niveau.

• Am 21.09.2023 sank die Moderna-Aktie um 0,16%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 169,80 EUR

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,57

Sechs Analysten empfehlen den Kauf der Aktien und vier sind optimistisch aber nicht euphorisch und setzen auf “Kauf”. Elf Experten halten sich neutral mit einer Bewertung von “halten” während nur ein Analyst zum Verkauf rät. Eine Person meint sogar dass Moderna sofort verkauft werden muss. Demnach sind immer noch +43,48% aller...