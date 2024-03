Moderna Aktie: Das macht sprachlos!

Im vergangenen Jahr haben insgesamt 6 Analysten ihre Meinung zu Moderna abgegeben. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Neutral", mit 1 "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf einer Durchschnittskursprognose von 125,06 USD für das Wertpapier gibt es ein Aufwärtspotential von 20,42 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt derzeit 37,38, was bedeutet, dass die Moderna-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Moderna bei 101,31 USD liegt. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 103,85 USD erreicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 99,41 USD, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtnote von "Neutral" für Moderna.