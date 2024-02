Moderna Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was auch Auswirkungen auf die Einschätzungen von Aktien haben kann. Bei Moderna wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit in den sozialen Medien festgestellt, wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Moderna-Aktie zeigt einen Wert von 35, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (54,16) lässt keine überkauften oder -verkauften Signale erkennen. Somit ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Moderna.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Moderna auf 103,26 USD, während der aktuelle Kurs bei 94,02 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt einen Stand von 97,52 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer zusätzlichen "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung für Moderna.