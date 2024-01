Moderna Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie werden nicht nur durch Analysen von Banken und Finanzexperten bestimmt, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Eine Untersuchung der Aktie von Moderna in Bezug auf diese Faktoren zeigt, dass die Anzahl der Diskussionen über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Moderna war eher schlecht, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten wird die Moderna-Aktie voraussichtlich als "neutral" eingestuft. Aus den verfügbaren Bewertungen geht hervor, dass 3 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht sind. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 137,55 USD, was eine positive Performance von 33,79 Prozent bedeuten würde. Daher erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Moderna derzeit als "neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 108,02 USD, während der Kurs der Aktie bei 102,81 USD liegt, was einer Abweichung von -4,82 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 90,54 USD, was einer Abweichung von +13,55 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Moderna als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 46,15 und der RSI25 bei 37,45, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Stimmung rund um die Aktie von Moderna langfristig betrachtet als schlecht bewertet wird, während die Einschätzungen der Analysten und die technische Analyse auf eine neutrale bis positive Bewertung hindeuten.