Moderna Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Moderna 3 Mal als "Gut", 8 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig betrachtet erhält die Aktie von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral", basierend auf den Studien der letzten 30 Tage.

Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 58 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 149,93 USD ermittelt. Dies wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 15 Punkten, was bedeutet, dass die Moderna-Aktie überverkauft ist, und erhält daher ein "Gut"-Rating. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab fünf positive und acht negative Tage, wobei die neuesten Nachrichten auch hauptsächlich negativ waren. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf der Stimmungsanalyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere bis negative Tendenz, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Moderna basierend auf den verschiedenen Analysen und Einschätzungen.