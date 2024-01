Moderna Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wenn wir uns den RSI für Moderna auf 7- und 25-Tage-Basis ansehen, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 24,15 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Moderna derzeit überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Gut" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass Moderna überverkauft ist, mit einem Wert von 28,18. Auch hier wird die Aktie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Moderna derzeit bei 99,45 USD, was +24,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -11,2 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Eine weitere wichtige Komponente bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. In diesem Zusammenhang wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung analysiert. Bei Moderna ergab sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Moderna wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Bildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Moderna insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.